Missy Elliot dropt na 14 jaar weer een album

„Laten we terug gaan naar de tijd dat muziek gewoon goed voelde en ons liet dansen”, schreef de 48-jarige Elliot rond middernacht. Het album, dat geproduceerd is in samenwerking met Timbaland en Wili Hendrix, bevat in totaal vijf nummers en staat inmiddels al in de top vijf van de Amerikaanse iTunes. Bij een van de liedjes, Throw It Back, heeft ze ook een videoclip gemaakt.

Missy’s laatste album stamt uit 2005. Na The Cookbook werd het lange tijd stil rond de muzikant. Dat had onder meer te maken met een auto-immuunziekte waar ze jarenlang mee worstelde. Na succesvolle behandelingen liet ze weten een comeback te plannen.

Maandag wordt de rapper geëerd met de oeuvreprijs Video Vanguard Award voor haar baanbrekende videoclips. Die prijs krijgt ze overhandigd tijdens de MTV Video Music Awards.