Ex Ivana Trump gaat tekeer over haar kinderen

Ivana Trump was met Rubicondi getrouwd in 2008, scheidde van hem in 2009, kwam kort daarna weer bij hem terug en dumpte hem uiteindelijk vorige week, omdat hun lange-afstandsrelatie niet meer functioneerde.

De 24 jaar jongere Rubicondi liet weten dat hij veel respect had voor Ivana als zakenvrouw, maar dat het met haar kinderen niet zo boterde. „Ze gedroegen zich onbeschoft tegenover mij”, zei hij.

Geen hart

„Het kan me niet schelen wie je vader of je moeder is, zo praat je niet tegen mij”, zei de getergde Italiaan. „Het gaat hen alleen maar om geld, ze hebben geen hart, het is gewoon vuilnis.”

Hij voegde eraan toe dat Don Jr. een idioot is en een zak en dat Page Six dat in hoofdletters moest opschrijven. Om te besluiten met de analyse dat Ivana’s kinderen „walgelijk” zijn.

„We hebben het over kinderen die vreselijk dom zijn, behalve Ivanka.” „Een schande voor het menselijk ras.”