Britse acteur Richard Briers overleden

De serie werd in Nederland door de VARA uitgezonden onder de naam Terug naar de natuur. Briers kampte al enkele jaren met een longziekte. Hij zei zelf dat het te maken had met zijn rookgedrag.

Briers speelde in talloze films, waaronder Henry V (1989), Peter's Friend (1993) en Mary Shelley's Frankenstein (1994). Hij was in 2012 nog te zien in de film Cockneys vs. Zombies. Sinds 1987 was hij ook actief in het theater.