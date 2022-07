Johnny Depp verkoopt in paar uur tijd portretten voor 3,5 miljoen euro

De 59-jarige acteur kondigde de verkoop van zijn kunst donderdag aan via Instagram. „Ik heb kunst altijd gebruikt om mijn gevoelens te uiten en na te denken over wie belangrijk voor me zijn. Zoals mijn familie, vrienden en mensen die ik bewonder”, schreef Depp. „Mijn schilderijen zijn een groot onderdeel van mijn leven, maar ik hield ze voor mezelf waardoor ik mezelf beperkte. Niemand mag zichzelf ooit beperken”, aldus Depp in de aankondiging van de verkoop van zijn werk.

De portretten kostten 4700 euro per stuk of 17.800 euro per set van vier. De collectie was binnen enkele uren uitverkocht.