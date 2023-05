Prins William spreekt Charles toe: ’Pa, we zijn allemaal zo trots op je’

Op een podium in de vorm van de Britse vlag stonden onder anderen Lionel Richie, Katy Perry en Take That. Ook sterren als Andrea Bocelli, Olly Murs en Paloma Faith verzorgden een optreden. Daarnaast was er een gezamenlijke voorstelling van onder meer het koninklijke ballet en de koninklijke opera. De avond werd gepresenteerd door Downton Abbey-acteur Hugh Bonneville.

Duizenden mensen woonden het kroningsconcert bij. Ⓒ ANP/HH

Nicole Scherzinger in actie. Ⓒ Getty Images

Lionel Richie op het podium. Ⓒ Getty Images

Take That, van links naar rechts: Mark Owen, Howard Donald en Gary Barlow. Ⓒ ANP/HH

Ook Katy Perry was van de partij. Speciaal voor Charles zong ze haar hit Firework. Ⓒ Getty Images

Koningspaar

Enkele minuten voor de aanvang van de show kwam het koningspaar aan. Ook prins William, prinses Catherine en hun kinderen George en Charlotte waren aanwezig.

Halverwege het concert sprak William zijn vader Charles kort toe. De prins begon zijn verhaal met een grapje. „Geen zorgen, ik zal niet all night long doorgaan”, zei hij, verwijzend naar de hit van Lionel Richie.

Vervolgens verwees William naar zijn oma, koningin Elizabeth die vorig jaar september overleed. „Ze is daar boven en houdt ons in de gaten. Ze zal een hele trotse moeder zijn”, aldus de prins.

Waar Charles zijn moeder altijd aansprak met ’mummy’, noemt William zijn vader ’pa’. „Pa, we zijn allemaal zo trots op je.”

Charles en Camilla. Ⓒ ANP/HH

William en George. Ⓒ ANP/HH

Catherine en Charlotte. Ⓒ ANP/HH

Rode loper

Voorafgaand aan het concert lieten enkele beroemdheden zich tijdens het rode loper-moment op de gevoelige plaat vastleggen.

Nicole Scherzinger Ⓒ ANP/HH

Andrea Bocelli Ⓒ Getty Images

Amanda Holden Ⓒ Getty Images

Lionel Richie Ⓒ Getty Images

Stella McCartney Ⓒ Getty Images