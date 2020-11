Kritiek op HBO Max om donatie ’goed doel’

Ceo Benjamin Nolot zou na zijn uitspraken over homoseksualiteit en abortus in het verleden inmiddels wel anders denken over die zaken. In een statement eerder dit jaar laat hij weten dat hij zich tegenwoordig inzet voor de rechten van alle mensen om niet in onderdrukking te leven „en dat is onmiskenbaar ook de LHBTQ-gemeenschap.”

HBO Max geeft ter promotie van de release van de film Superintelligence, met Melissa McCarthy en Bobby Cannavale, onder de noemer 20 Days Of Kindness twintig dagen lang iedere dag 20.000 dollar weg. Een van de ontvangers is dus stichting Exodus Cry, dat zichzelf presenteert als een organisatie die zich inzet tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting. Veel media en volgers merkten echter op dat ceo Benjamin Nolot zich herhaaldelijk tegen homoseksualiteit en abortus heeft uitgesproken.

Melissa McCarthy heeft inmiddels haar excuses aangeboden, meldt ET. „Het is onder onze aandacht gekomen dat onze 20 Days of Kindness, een initiatief om twintig geweldige goede doelen onder de aandacht te brengen, 1 goed doel bevat dat.... er is geen andere manier om het te zeggen; we hebben het verprutst. We hebben een fout gemaakt en we hebben een goed doel gesteund dat na nadere controle blijkt te staan voor alles waar wij niet voor staan.” Ze bedankt de kritische volgers op sociale media voor hun feedback.