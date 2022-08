Diana’s lijfwacht eindelijk weer in beeld

Lange tijd wist hij uit beeld te blijven, maar juist nu er extra aandacht is voor het drama van toen – deze week 25 jaar geleden – duikt Trevor Rees-Jones ineens weer op. De man voor wiens leven in de uren na de crash eveneens werd gevreesd, verklaarde in interviews en, natuurlijk, een boek zich van de fatale avond in Parijs niets meer te herinneren. De laatste jaren geeft hij om die reden ook geen interviews meer.

De inmiddels 57-jarige Rees-Jones is geen lijfwacht, maar werkt als veiligheidsadviseur bij het Zweeds-Britse farmaceutische concern AstraZeneca – dat recent vooral door zijn coronavaccins in het nieuws was. Hij woont met zijn vrouw en hun twee kinderen in Oswestry, in het westen van Engeland, waar hij de pers schuwt.