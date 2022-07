Prins Harry speecht bij VN over band tussen Diana en Nelson Mandela

Het gaat om een foto van Diana die de oud-president van Zuid-Afrika en anti-apartheidsstrijder in 1997 opzocht in Kaapstad. „Toen ik de foto voor het eerst zag viel me gelijk het plezier, de speelsheid en zelfs iets stouts op aan het gezicht van mijn moeder. De ware vreugde om samen te zijn met een andere ziel die net zo toegewijd was de mensheid te dienen.”

Harry is erg onder de indruk van Mandela, die ondanks alles wat hij had meegemaakt, ’nog steeds straalde, nog steeds het goede zag in mensen en nog steeds opgewekt was’, zo zei hij. „Niet omdat hij het lelijke, het onrecht in de wereld niet zag. Nee, dat zag hij helder en daar had hij zelf ook ervaring mee. Maar hij wist dat we er bovenop konden komen.”

Om die reden betreurt Harry het heel erg dat er nog steeds zoveel dingen gebeuren die doen denken aan datgene waartegen Mandela in zijn leven heeft gestreden. Zo noemt hij de oorlog in Oekraïne, het terugdraaien van het abortusrecht in de VS en de klimaatproblematiek als voorbeelden. „Het is een pijnlijk jaar in een pijnlijke eeuw.”