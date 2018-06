Forest Whitaker beschuldigd van diefstal

Whitaker, een Oscar-winnaar en miljonair, werd aangezien voor ordinaire dief in een broodjeszaak in New York, meldt TMZ.

De Hollywoodster verliet de Milano Market aan de Upper East Side toen hij door een werknemer bij de uitgang werd tegengehouden, omdat hij iets in zijn zak zou hebben gestoken.

Volgens een ooggetuige werd Forest vervolgens plein public door het personeel ondervraagd en zelfs gefouilleerd, hetgeen een inbreuk op zijn rechten is en achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Nadat het om een misverstand bleek te gaan verliet Forest witheet de winkel.

“Dit is een vervelend incident,” laat de zegsman van The Last King of Scotland-acteur weten. “Met name omdat het winkelpersoneel op ongepaste manier heeft gereageerd.”

“Forest heeft ook op verzoek van de doodsbange werknemer niet de autoriteiten erbij gehaald, maar slechts gevraagd of de winkel in de toekomst hun klanten op een juiste en eerlijke manier wil behandelen.”