Leontine en Marco Borsato uit elkaar

In een statement op de Facebookpagina en website van de zanger valt te lezen dat zij na 23 jaar getrouwd te zijn, gaan scheiden. In het bericht staat: „Na een huwelijk van meer dan twintig jaar, hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan.”

De tekst vervolgt: „Wij zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. Wij vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven, om dit te kunnen verwerken.”

Er deden al een tijdje geruchten de ronde over een eventuele scheiding. Vorig jaar wist Privé te onthullen dat Borsato ongeveer tien jaar geleden een affaire had met pianiste Iris Hond.

Marco en Leontine waren sinds 1998 met elkaar getrouwd. Samen hebben ze dochter Jada, zoon Senna en Luca.