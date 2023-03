Kasteelvrouwe Emmy krijgt tweede seizoen

Kijkers die zich afvragen hoe het met Emmy en Rutger uit Kasteelvrouwe Emmy gaat, kunnen opgelucht ademhalen. Emmy, die eerder te zien was in Ik Vertrek en daarna een eigen realityserie kreeg, is druk in de weer met opnames voor het tweede seizoen van het programma. Dit maakt Omroep Max donderdag bekend.