Vierde album The Weeknd verschijnt volgende maand

The Weeknd bracht woensdag ook de titeltrack van After Hours uit. Het is alweer de derde single van de plaat. Zo scoorde hij eerder al hits met Heartless en Blinding Lights.

Hoewel de zanger de afgelopen jaren wel losse nummers uitbracht en meewerkte aan liedjes van anderen, is het vier jaar geleden dat hij een studioalbum uitbracht. Zijn laatste plaat Starboy verscheen in 2016.