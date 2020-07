Empire-acteur opgepakt voor huiselijk geweld

Volgens TMZ vroeg de vrouw van de acteur zondagavond in een supermarkt een vreemde om hulp. Ze vertelde deze persoon dat haar man haar urenlang had mishandeld, onder meer door haar te wurgen waarna ze even buitenwesten was. De opgetrommelde politie constateerde dat ze gewond was en liet haar naar het ziekenhuis vervoeren. Een arrestatieteam ging naar het huis van Gray, maar die weigerde naar buiten te komen. Pas maandagochtend liet hij zich arresteren.

De acteur werd opgepakt voor de wurging, huiselijk geweld en wangedrag. Zijn vrouw kon het ziekenhuis na behandeling verlaten.

Gray speelde van 2015 tot eerder dit jaar Hakeem Lyon in de dramaserie Empire. Hij was ook te zien in miniserie The New Edition Story en de film Canal Street.