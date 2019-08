Verloofde Meg Ryan heeft geen haast met huwelijk

„Ik ben vandaag ook gelukkig. Ja, ik ga op een bepaald moment wel trouwen, maar voor nu is de verloving een fijne staat om in te zijn”, legt de actrice uit. Meg zegt zich daarnaast vooral te richten op de relatie zelf en haar twee kinderen: de 27-jarige Jack en de 15-jarige Daisy.

De weg naar het altaar is de actrice in ieder geval niet vreemd. Van 1991 tot en met 2001 was ze getrouwd met acteur Dennis Quaid, de vader van haar zoon. Haar dochter adopteerde ze later in haar eentje. Voor Megs aanstaande wordt het huwelijk nummer vier. De 67-jarige muzikant heeft vijf kinderen uit zijn drie huwelijken.

Meg en John zijn sinds het voorjaar van 2017 samen, maar wel voor de tweede keer. Van 2011 tot 2014 hadden ze al een relatie, maar toen bekoelde de liefde.