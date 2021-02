Zayn Malik ondersteunde Gigi Hadid tijdens bevalling

In september werden Malik en Hadid voor het eerst ouders van dochtertje Khai. Ook moeder Yolanda, zus Bella en de verloskundige waren bij de bevalling aanwezig. „Ik denk dat ze allemaal wisten dat ik een dierlijke kracht in mij had”, vertelt de 25-jarige. „Als je iemand zoiets ziet doen, kijk je heel anders naar haar. Ik zag er waarschijnlijk zo raar uit, maar ik kreeg echt een soort oergevoel.”

Eigenlijk wilde het model in een ziekenhuis in New York bevallen, maar vanwege de coronamaatregelen mocht er maar één iemand aanwezig zijn bij de bevalling. Dat was geen optie voor Hadid, want ze wilde naast Malik ook haar moeder en zus erbij hebben. Dus besloot ze het thuis te doen, zonder verdoving, maar mét een opblaasbad. „Ik wist dat het de meest intense pijn in mijn leven zou worden, maar je moet je eraan overgeven en denken: ’Dit gebeurt nu eenmaal’.”

Malik, met wie Hadid sinds 2015 een relatie heeft, ving het kindje op. „Ik had niet eens door dat ze er al uit was”, lacht Gigi. Maar toen ze opkeek, was Khai daar toch echt. Het stel verzorgt de baby samen, zonder kraamhulp. Wel zijn moeder Yolanda en Maliks moeder Trisha altijd in de buurt, maar verder niemand, vertelt Hadid. „We hebben echt even ruimte nodig om een gezinnetje te worden.”