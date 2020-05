Eén tegen 100 wordt Eén tegen 50

In plaats van dat er honderd kandidaten meedoen, zitten er nu vijftig in de studio. „Het wordt een coronaversie met vijftig mensen”, vertelde presentatrice van de spelshow Caroline Tensen donderdag in RTL Boulevard.

Naast het halveren van het aantal kandidaten, zijn er ook andere maatregelen, zowel voor als achter de schermen, getroffen en vastgelegd in een protocol. Tijdens de opnames zijn er handhavers aanwezig om de inachtneming van het protocol te waarborgen.

Postcode Loterij Eén tegen 50 is vanaf zondag 5 juli om 20.00 uur te zien bij RTL 4.