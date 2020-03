Dominee Gremdaat: Maak er wat van!

Ⓒ ANP

Maak er wat van. Dat was de raad die Dominee Gremdaat gaf tijdens zijn rechtstreeks via YouTube uitgezonden boodschap aan de Nederlanders. „En leg je erbij neer dat het maandenlang kan duren”, zei het typetje van Paul Haenen over het feit dat mensen thuis moeten blijven vanwege de coronacrisis.