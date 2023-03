K3-zangeres Karen Damen maakt onewomanshow

Damen gaat ook zingen, maar zal in de show geen liedjes van K3 vertolken, meldde zij in Belgische media. De drie zangeressen van het eerste uur hebben ooit afgesproken dat nooit alleen te doen.

Damen maakte tussen 1998 en 2016 deel uit van de populaire Vlaamse formatie. Sindsdien is zij vooral bekend van haar optredens in televisieprogramma's en talkshows. Zo deed zij recent mee aan de Belgische versie van The Masked Singer. In 2018 gaf de zangeres wel voor het eerst een soloconcert.

De tickets voor De eerste keer vlogen vrijdag de deur uit en de show was binnen enkele uren volledig uitverkocht. Inmiddels is een tweede voorstelling aangekondigd, op 14 februari 2024.