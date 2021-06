Nielson is terug: ’Ik heb behoorlijk lopen janken’

De zanger verloor afgelopen zomer zijn neef en tevens beste vriend aan de gevolgen van leukemie. Nielson trok zich vervolgens terug in zijn studio om zich volledig te richten op het maken van nieuwe muziek. „Vandaag is meer beladen dan ik had voorzien. De reacties komen echt binnen”, aldus Nielson, die zijn terugkeer maandag bekendmaakte op sociale media.

Onder anderen Kraantje Pappie, Ali B, Chantal Janzen, Simon Keijzer en Shary-An hebben op Instagram de 31-jarige Dordtenaar een hart onder de riem gestoken. „Alle reacties zijn zo lief en ontroerend dat ik er alleen maar warm van kan worden. Dus dat is heel fijn”, aldus Nielson bij een Instagrampost waarin hij de donkere periode van vorig jaar omschrijft.

’Clusterfuck’

De zanger vertelde ook op 538 dat het overlijden van zijn neef onderdeel van een ’clusterfuck van ellende’ was. „Mijn broer kreeg ook kanker, twee dagen nadat mijn neef leukemie kreeg. Dan realiseer je je wel dat je dertig jaar lang wel een heel gezegend mens bent geweest.”

Het gaat inmiddels een stuk beter met de artiest, die openlijk vertelde over zijn rouwproces. „Het lastige van rouw is dat je denkt het een plek te geven, maar dan ben je weer helemaal terug bij af. Ik ben er nog lang niet klaar mee.”

Melodietje

Voor Nielson was het helemaal niet vanzelfsprekend om een plaat te maken over zijn verdriet. „De dag na de begrafenis stond ik onder de douche en kreeg ik een melodietje in mijn hoofd. Nou dat hoeft even niet, dacht ik. Ik wilde geen muziek maken.” Maar het riedeltje bleef terugkomen in het hoofd van Nielson. „Toen hoorde ik ook ineens de baslijn toen ik met mijn hond liep. Het bleef terugkomen.”

Het resultaat daarvan, de EP met de naam Grijs, kondigde hij maandag aan, de dag waarop Nathan 29 jaar zou zijn geworden. Nielson brengt zijn nieuwe plaat overigens uit onder de naam Niels Littooij, zoals hij het in het echt heet. „Het voelt beter en logischer om het zo te doen, omdat de liedjes gaan over mijn persoonlijke rouwproces.”