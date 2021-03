Tijdelijke stop talkshow na ruzie Sharon Osbourne

Entertainment

Sharon Osbourne in quarantaine, kleindochter heeft corona

Sharon Osbourne is genoodzaakt thuis te blijven, nu een van haar kleindochters besmet is met het coronavirus. Osbourne had eigenlijk aanwezig moeten in de studio voor de opnames van The Talk, waarvan ze een van de presentatoren is, maar haar rentree moet nog minstens een week op zich laten wachten.