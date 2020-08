Ferry Doedens definitief uit GTST

Volgens de producent is er de afgelopen periode „een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had.” „Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten om de samenwerking te beëindigen.” Volgens Shownieuws zou de acteur afgelopen weekend op een feest bij Gordon zijn geweest en daarbij de anderhalve meter afstand niet in acht hebben genomen. De productiemaatschappij liet toen weten met iedereen ’het gesprek aan te gaan’ die zich niet aan het coronaprotocol houdt.

Dat gebeurde eind mei ook al, toen Doedens geroepen had dat hij ’gewoon 8 weken lang iedereen geknuffeld had’, waarna de acteur twee weken op non-actief werd gesteld.

Ferry, die al sinds 2009 in GTST te zien is, heeft nog opnames tot eind november. Zo kunnen de schrijvers van de soap hem er op een mooie manier uitschrijven. De rol van Lucas Sanders wordt dan ook niet door een andere acteur overgenomen.

De acteur vindt het jammer dat hij na elf jaar definitief afscheid neemt van Goede tijden, slechte tijden. Hij heeft er verdriet van, schrijft hij in een reactie op Instagram.

„Zoals jullie vast hebben gehoord of gelezen ga ik GTST verlaten. Ondanks dat dat op een prettige manier met mijn werkgever EndemolShine en RTL is besloten heb ik er natuurlijk ook verdriet van”, aldus de 30-jarige Ferry. „De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen.”