Isabelle Brinkman woest op terroriserende buurtjeugd

„Begrip? Inleving? Verstand? Wijze leeftijd? En jullie dan? Jullie, elke avond (!) Irritatie, gezeik, geschreeuwd. Ik overdrijf niet! Wat een bak ellende. Achter winkelcentrum Ypenburg”, begint Isabelle haar relaas op het sociale medium.

Ze schrijft een vermogen kwijt te zijn aan haar huurwoning en vraagt hen om normaal te doen. „Dat schreeuwen, dat scooter-en, dat toeteren, dat kankeren. En als we er wat van zeggen: een letterlijk knallend avondje. Eerlijk; jullie zijn jong. Doe je ding. Hou me jong! Maar doe relax! Dom doen kan iedereen. #boos #verdrietig #gefrustreerd Maar echt heel boos en gefrustreerd!”, aldus Isabelle over de Haagse jongeren die haar naar eigen zeggen ’echt heel boos’ en ’verdrietig’ maken.