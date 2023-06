Prins Harry getuigt tegen tabloids: ’Mijn moeder was niet paranoïde’

Advocaat Andrew Green startte in de rechtszaal met zijn kruisverhoor van prins Harry. Hij erkende dat Harry „heel zijn leven al geleefd heeft onder de opdringerigheid van de pers.”

Green zei dat Mirror Group Newspapers (MGN) eerder heeft toegegeven dat er bij één gelegenheid een privédetective was aangesteld om informatie over prins Harry te verzamelen, en „verontschuldigt zich zonder voorbehoud” hiervoor. De advocaat verklaarde dat dit „nooit had mogen gebeuren” en „niet weer zal gebeuren.” Als de rechtbank meer bewijs vindt van onwettige informatievergaring, zal de prins een „uitgebreidere” verontschuldiging ontvangen, aldus Green.

Prinses Diana

Prins Harry krijgt nog steeds vragen over de nieuwsartikelen die naar voren zijn gebracht als onderdeel van zijn zaak. Hij vertelde over hoe, als gevolg van de artikelen, het gedrag van mensen om hem heen „onvermijdelijk veranderde.” Andrew Green zei dat de prins zich niet kan herinneren dat hij sommige artikelen destijds heeft gezien. „Als je je niet kunt herinneren dat je het artikel destijds hebt gelezen, hoe kun je dan zeggen dat het je verdriet heeft gedaan”, vroeg hij.

Volgens Harry hebben de verhalen effect gehad op zijn leven en de mensen om hem heen - waaronder zijn moeder, prinses Diana, en „haar reactie op mij als haar zoon.” Harry verklaarde dat het alle artikelen zijn waarvoor hij schadevergoeding wil.

In de getuigenverlaring maakte Harry ook melding van krantenberichten gebaseerd op een „gerucht” dat zijn biologische vader James Hewitt zou zijn. Prinses Diana had een affaire met James Hewitt toen ze getrouwd was met de huidige koning Charles. „Tal van kranten hadden een gerucht gemeld dat mijn biologische vader James Hewitt was, een man met wie mijn moeder een relatie had nadat ik was geboren”, schreef Harry. „Ten tijde van dit artikel en soortgelijke artikelen was ik me er niet van bewust dat mijn moeder Hewitt pas na mijn geboorte had ontmoet.”

De prins zei verder dat hij zich „constant achterdochtig” voelde tegenover „iedereen” om hem heen. „Ik heb mensen altijd naar mijn moeder horen verwijzen als paranoïde, maar dat was ze niet. Ze was bang voor wat er echt met haar gebeurde en nu weet ik dat ik hetzelfde was.”

Prins Harry met zijn moeder Diana. Ⓒ Getty Images

Depressies en paranoia

In de 50 pagina’s lange getuigenverklaring heeft Harry het over het binnendringen van de pers en de impact op zijn relaties. „Ik kan me herinneren dat ten minste één van mijn vriendinnen me vertelde dat ze door haar ouders was gewaarschuwd en zei: is het echt al die ergernis waard?”, aldus Harry.

„We waren nooit alleen en konden nooit van elkaars gezelschap genieten, weg van de nieuwsgierige blikken van de roddelbladen. Ik herinner me dat ik het heel moeilijk vond om iemand te vertrouwen, wat leidde tot depressies en paranoia. Nu we weten dat deze informatie steevast op onwettige wijze is verkregen, zijn deze vriendschappen natuurlijk volledig onnodig verloren gegaan, wat ik enorm betreur.”

Piers Morgan

Prins Harry beschrijft in de getuigenverklaring ook de impact van het ontdekken van acht betalingen aan privédetectives in verband met zijn moeder, Diana. Hij heeft het over de brieven van zijn moeder aan Michael Barrymore, een Engelse acteur en comedian.

Harry schrijft: „Nogmaals, de gedachte aan Piers Morgan en zijn bende journalisten die in de privéberichten van mijn moeder snuffelen en haar dan drie maanden voor haar dood in Parijs een ’nachtmerrietijd’ hebben bezorgd, maakt dat ik me fysiek ziek voel. Ik ben nog vastberadener om de verantwoordelijken, inclusief Morgan, verantwoordelijk te stellen voor hun verachtelijke en volledig ongerechtvaardigde gedrag.”

Piers Morgan Ⓒ Getty Images

Hacken telefoon

Andrew Green stelde dat de telefoon van prins Harry niet gehackt kon zijn toen een van de artikelen werd gepubliceerd, omdat hij toen nog geen mobiele telefoon had. Hij zei dat Harry voor het eerst een mobiele telefoon kreeg toen hij naar Eton ging in 1998 - maar het artikel, getiteld ’Diana so sad’, werd geschreven in 1996.

Op de vraag of hij een gsm had op het moment dat het artikel werd geschreven, zei Harry dat hij het zich niet zeker kan herinneren omdat het „jaren geleden” was. Green zei dat als Harry toen geen gsm had, hij niet gehackt kon zijn door een MGN-journalist. Maar Harry zei dat zijn moeder, prinses Diana, hem belde toen hij op Eton zat met een vaste telefoon. De advocaat zei dat dit nog steeds betekent dat een journalist zijn gsm niet heeft gehackt. „Ik weet het niet zeker”, zei Harry.

Green zei dat Harry in zijn getuigenverklaring niemand anders zijn telefoon heeft genoemd die gehackt zou kunnen zijn om informatie voor het artikel te krijgen. Harry zei dat het van zijn moeder zou kunnen zijn geweest, maar Green doet dit af als „speculatie.”

Haat en intimidatie

In de getuigenverklaring zegt Harry dat hij en zijn vrouw Meghan hebben besloten om terug te treden uit hun fulltime rol als hooggeplaatste leden van de koninklijke familie vanwege de „voortdurende opdringerigheid en haat en intimidatie door de roddelpers.” Hij zei dat deze „opdringerigheid” een „verwoestende impact had op hun geestelijke gezondheid en welzijn.” „We waren ook erg bezorgd om de veiligheid van onze zoon”, voegde hij eraan toe.

Terugdenkend aan zijn tienerjaren en vroege twintiger jaren, zei de prins dat hij uiteindelijk het gevoel had dat hij „meespeelde” met de „krantenkoppen en stereotypen” die over hem werden geportretteerd. Hij zei dat hij het gevoel had „dat als ze deze onzin over mij drukten en mensen het geloofden, ik net zo goed de misdaad kon begaan.”

„Het was een neerwaartse spiraal, waarbij de roddelbladen mij, een ’beschadigde’ jongeman, constant probeerden over te halen om iets stoms te doen dat een goed verhaal zou zijn en veel kranten zou verkopen. Als ik er nu op terugkijk, is dergelijk gedrag van hun kant volkomen verachtelijk”, vervolgde hij zijn verklaring. Hij gaf voorbeelden van bewoordingen die gebruikt werden om hem te beschrijven zoals; „Playboy prins” en „dikzak.”

’Timing ongelooflijk verdacht’

Advocaat Andrew Green zei dat er geen facturen lijken te zijn van privédetectives in verband met het ’Diana so sad’-artikel. Green vroeg of de prins vermoedt dat er een factuur was, maar dat deze is vernietigd - waarop Harry zei dat er misschien gespreksgegevens waren. De advocaat zei dat er een „enorme hoeveelheid gespreksgegevens” van MGN is, maar „geen enkele met betrekking tot jou.” Harry zei dat het hacken van zijn telefoon „een ongelooflijk riskant iets is om te doen.”