Tekenaar Aimée de Jongh maakt kans op strip-Oscar

Het zijn spannende dagen voor stripauteur Aimée de Jongh (34). De Engelse vertaling van haar graphic novel Dagen van zand maakt op 21 juli kans om een van de Eisner Awards – de Oscars van de Amerikaanse stripindustrie – in de wacht te slepen. In Forum Groningen is een eerste, kleine expositie over haar werk ingericht. En thuis in Rotterdam werkt ze keihard aan het ’verstrippen’ van een van haar lievelingsromans: Lord of the flies.

Aimée de Jongh wordt gezien als een van de grote talenten in de stripwereld. Ⓒ Roel Dijkstra