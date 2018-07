Dan Karaty krijgt realitysoap

Dan, die in 2008 naar Nederland kwam om het programma So You Think You Can Dance in Nederland te introduceren, heeft hier intussen zoveel werk dat hij heeft besloten te blijven. In de loop van het interview ontglipt hem waarom. „RTL wil ook een reallife maken over onze emigratie.”

Natasha schudt haar lange krullen naar achteren. „Dat wordt nog wel wennen, de hele dag camera’s achter je aan. Ook als je nog geen make-up op hebt.” Natasha voelt zich overigens als een vis in het water in Amsterdam. „Ik ben Nederlands aan het leren. Heb ik zo’n koptelefoon op, ligt Dan slap van het lachen op de bank. Mijn uitspraak schijnt nog niet helemaal top te zijn.”

