Moeder Bridget Maasland opgenomen in het ziekenhuis

Begin dit jaar kocht Bridget een nieuwe woning in Amsterdam voor haar ouders. De ouders van de presentatrice zaten net een dag in het nieuwe stulpje, toen haar moeder struikelde over een opstapje. Door de val heeft ze haar heup gebroken.

Zondagnacht bezocht Bridget haar moeder in het ziekenhuis. „Toen ik vannacht bij jou in het ziekenhuis zat om je bij te staan zag ik onder het broze lijfje, de sterke vrouw waar ik zo onwaarschijnlijk trots op ben”, schrijft ze op Instagram. „Op dit moment word je geopereerd en ik beloof je dat je, binnen no time, weer rondhuppelt als een jonge hinde. En samen met papa nog heel lang van jullie, gelijkvloerse, appartement gaan genieten.”