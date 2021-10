’Yolanda Hadid geslagen door Zayn Malik’

Wat de aanleiding is geweest van de ruzie is niet bekend, wel reageert de voormalige One Direction-zanger op Twitter op de kwestie. Hij schrijft dat hij gesteld is op zijn privacy en dit liever niet in de publiciteit had gehad. Ook lijkt het erop dat hij zegt dat het niet meer dan een woordenwisseling was. „In een poging om een veilige omgeving voor mijn dochter te creëren was ik van plan niet te reageren op beweringen die afkomstig zijn van een familielid van mijn partner die een paar weken geleden zomaar ons huis binnenkwam terwijl mijn partner er niet was.”

Hij voegt er aan toe: „Dit is en blijft een privékwestie maar het ziet er nu naar uit dat er verdeeldheid wordt gezaaid, ondanks mijn pogingen om het te herstellen naar een goede gezinsomgeving waarin ik als co-ouder voor mijn dochter kan zorgen op een manier die ze verdient, is dit nu naar de pers ’gelekt’. Ik hoop dat we elkaar allemaal kunnen vergeven voor de harde woorden die er gevallen zijn.”

Zayn en Gigi Hadid, de dochter van Yolanda, hebben ruim zes jaar een knipperlicht relatie. Samen hebben ze een dochter, Khai (1). Daily Mail vraagt zich af of de twee nu uit elkaar zijn, omdat Zayn in de verklaring schrijft over co-ouderschap.