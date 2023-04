Monica Geuze laat borstimplantaten verwijderen: ’Bye girls’

„Je komt net uit je narcose maar de drang om te flexen met je old boobz op TikTok is te groot”, schrijft de 28-jarige bij een video waarop ze in het ziekenhuisbed ligt en haar implantaten in een zakje vasthoudt. „Bye girls.”

De influencer liet in november vorig jaar al weten het helemaal gehad te hebben met haar ’dikke kanonnen’, zoals ze haar borsten noemt. De presentatrice onderging eerder twee borstvergrotingen, maar was daar naar eigen zeggen te ver in gegaan. „Ik vind het gewoon te groot en niet bij mezelf passen”, verklaarde ze destijds. „Ik heb af en toe gewoon een jurkje aan en het is gewoon altijd ordinair, omdat er dikke kanonnen tussen zitten.”

Ze gaf maar liefst 18.000 euro uit aan alle borstvergrotingen. „Ik had voor de eerste keer mijn borsten laten doen en toen had ik een heel lief, klein, secuur maatje. Lieve knoppen waren dat. Een cup B.” Tijdens haar zwangerschap werden haar borsten veel groter, maar daar bleef nadat de kleine was geboren weinig van over. „De arts zei tegen mij: het lijkt wel alsof je een kiezelsteen in een sok hebt gedaan. Dat was niet goed voor mijn zelfvertrouwen.” Het zorgde er bovendien voor dat haar implantaten niet meer goed op hun plek bleven zitten. „Als ik in bed lag en ik ging op mijn zij liggen dan draaide dat implantaat in mijn borst”, stelde ze. „Ik heb twee jaar met een bh aan geslapen omdat ik niet op mijn zij kon liggen.” Om die reden besloot ze op advies van haar arts wederom voor een grotere maat te gaan, maar donderdag liet ze deze weer verwijderen.

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte in februari bekend dat ongeveer duizend mensen zich in de afgelopen vijf jaar hebben gemeld met gezondheidsklachten na het plaatsen van borstimplantaten. De meeste melders zeggen dat de klachten een groot effect hebben op hun dagelijks leven.