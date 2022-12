Trevor Noah kan tranen niet in bedwang houden bij afscheid The Daily Show

Trevor Noah heeft donderdagavond met tranen in zijn ogen afscheid genomen van The Daily Show. De Zuid-Afrikaanse presentator was zeven jaar lang de host van het Comedy Central-programma en gebruikte de laatste vijftien minuten van de uitzending om zijn ervaringen met het programma te delen en advies te geven aan het publiek.