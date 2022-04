Voormalige speedboot prins Philip brengt 83.000 euro op

De rood-wit-blauwe boot is een Albatross MKIII en figureerde vorig jaar nog op de voorkant van de dankkaart die prins Charles uitstuurde na het overlijden van zijn vader. Op de foto, die genomen is bij Isle of Wight, zit een 8-jarige Charles naast Philip.

Het vaartuig, dat tot 1987 van de koninklijke familie was, is in originele staat verkocht. Vooraf werd de opbrengst op zo'n 20.000 tot 30.000 pond geschat.