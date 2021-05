Zieke MAFS-Sylvia deelt ’lekker’ moment

„Ik wil jullie even laten weten dat het best wel lekker gaat met mij en dat het soms ook niet lekker gaat met mij.” Ze laat weten dat ze haar slechte momenten niet graag deelt, ’want dan heb ik gewoon genoeg aan mijzelf’. Sylvia, die bekend werd van haar deelname aan het trouwprogramma Married at First Sight, heeft verse bloemen gekocht en wil graag volop ervan genieten van het weekend. „Het is nog mooi weer, dus iedereen veel plezier.”

Silvia trouwde in MAFS met Freddy, maar besloot ze ’de stekker eruit te trekken’ nadat er bij haar longkanker is gediagnosticeerd. Ze vond dat hij een nieuwe kans verdiende en dat ze zich moest focussen op haar ziekte.