Britney Spears en Sam Asghari leggen trouwdatum vast

„Ons leven is een sprookje. Een hele fijne Moederdag gewenst aan mijn aanstaande koningin. Daarbij is ’de grote dag’ vastgezet, maar die blijft geheim”, aldus Asghari, die tevens zijn eerste kind met Britney verwacht. De zangeres is al moeder van twee zoons: Sean Preston (16) en Jayden James (15), die ze met haar ex-man Kevin Federline kreeg.

Afgelopen maart was de Italiaanse modeontwerpster Donatella Versace op bezoek bij Britney in Los Angeles om te praten over haar bruidsjurk. In november onthulde de zangeres al dat Versace haar jurk zou gaan maken, iets waardoor de Italiaanse zeer vereerd was. „We kennen elkaar al heel lang en ik ben ontzettend blij voor Britney dat ze kan trouwen en haar leven kan leiden zoals zij dat wil. Dat ik met een jurk van mijn hand een klein onderdeel van haar grote geluk mag zijn is een voorrecht.”