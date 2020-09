Johan Derksen over Famke Louise: ’Dat soort domoren moet je gewoon de mond snoeren’

Johan maakt zich grote zorgen dat mensen als Famke Louise in talkshows verkondigen ’dat we ons niets van de coronamaatregelen moeten aantrekken’. „Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar dat soort domoren moet je gewoon de mond snoeren”, vertelde de voetbalanalyticus vrijdagavond in Veronica Inside.

„Ik heb mijn ogen uitgekeken”, ging Johan verder. „Het is heel gevaarlijk dat zo’n meisje onze jeugd beïnvloedt.”

Collega René van der Gijp is een andere mening toebedeeld. „Dom vind ik niet zo’n leuk woord. Wat dat meisje in principe zei, leeft wel bij jongvolwassenen.”

Famke had op een blaadje geschreven wat zij allemaal wilde zeggen in Jinek maar kwam desondanks nauwelijks uit haar woorden. Had de zangeres niet tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden? „Als programma heb je een bepaalde verantwoordelijkheid”, vindt Johan. „Dan moet je ook als programma zeggen: we laten dat meisje niet zo voor lul staan.”

Woensdag liet Famke weten niet meer achter de protestactie te staan.