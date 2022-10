’The stranger’ biedt duister kat-en-muisspel

De excentrieke loner Henry Teague is op zoek naar werk en komt via-via in contact met crimineel Mark Frame. „Ik doe geen geweld”, zegt Henry tegen hem, waardoor de klussen beperkt blijven tot geldtransporten voor een gangsterbaas. Intussen groeit tussen beide mannen een voorzichtige vriendschap. Maar dan blijkt dat Mark een undercoveragent is die Henry – een vermeende kinderontvoerder – een bekentenis probeert te ontlokken. Maar zit hij wel achter de juiste man aan?

Wat volgt is geen nauwgezette reconstructie van de kidnapping, maar een duik in de psyche van twee getroebleerde zielen. Op broeierige wijze en dicht op de huid gefilmd pelt de Australische filmmaker Wright beide ruwe bolsters langzaam maar zeker af tot de pit.

De onberekenbare Henry (een zeer sterke Sean Harris uit Mission: Impossible en The green knight) lijkt aanvankelijk slechts een sneue goedzak die hunkert naar een vriend. Intussen gaat Mark (de al evenzo voortreffelijke Joel Edgerton uit Black mass en Zero dark thirty) gebukt onder een traumatische tol die zijn undercoverwerk eist. In de onheilszwangere tango die de twee aangaan, dansen beide mannen naar een even zinderende als aandoenlijke finale.

✭✭✭✭ (4 uit 5)