Nederlandse koks samen in tv-programma met koningin Maleisië

De ’Raja Agong’ is al jarenlang meer dan alleen een hobbykok en promoot de Maleisische keuken in binnen- en buitenland en wanneer ze bij werkbezoeken in een keuken belandt, kan ze het niet laten in de pannen te roeren en het gereedstaande eten te proeven. Het kookprogramma is dan ook zeer trots dat de koningin online in de uitzending wil komen om te praten over koninklijke recepten.

De twee Nederlandse deelnemers aan het programma hebben in Nederland ook eigen kookboeken op hun naam staan. De Nederlands-Indische Francis Kuijk was finalist in het vierde seizoen van Heel Holland Bakt en heeft veel affiniteit met de Maleisische keuken. Nora French is behalve auteur ook gezondheidscoach ’met een enorme passie voor gezondheid en lekker, simpel en gezond koken’.

Het programma is donderdagmorgen vanaf 11.00 uur uur ook in Nederland te zien, onder meer via het YouTube-kanaal van ’Masters of Malaysian Cuisine’ of de website www.malaysianchefs.com