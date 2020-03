Ook Kendrick Lamar headliner op Glastonbury

„Na veel nadenken, gezien de huidige omstandigheden, brengen we jullie de eerste muzikanten voor Glastonbury 2020”, laat de organisatie weten. Daarmee doelt ze waarschijnlijk op de coronacrisis, die er voor zorgt dat veel evenementen en festivals worden afgezegd. „Zoals het er nu naar uitziet, werken we er nog hard aan om onze vijftigste editie op te zetten in juni.” Het festival maakt na de tientallen eerste namen binnenkort nog meer muzikale acts bekend.

„We weten niet waar we allemaal zijn over 15 weken, maar we duimen hard dat jullie er allemaal zijn voor de beste show op aarde!”