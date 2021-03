Eva Jinek over optreden Martijn Koning: ’Veel schade voor het programma’

„Intens”, beschreef Jinek de situatie. Ze vond dat de show donderdagavond ’heel erg goed ging, tot de laatste vijf minuten’. „Het was een eerlijk, fair en hard gesprek aan tafel, tot de laatste vijf minuten. Toen veranderden de spelregels en was het niet meer eerlijk. Dat vind ik jammer, spijtig.”

Tijdens het optreden van Koning zat de presentatrice ’te wachten op het kantelpunt’. „Maar ik hoorde alleen maar nare dingen, het veranderde niet. Ik ben niet iemand die snel op haar mondje is gevallen, maar ik was wel even stil.”

Ze vond de roast ’niet fair’. „Als je alleen maar kan zitten en tot je nemen wat iemand tegen jou zegt en je bent niet in de gelegenheid om er tegenin te gaan, dan zijn de regels veranderd. Ik voel me verantwoordelijk om mijn gasten ook daar tegen te beschermen.” Waarom greep ze niet in? „Ik vind het nogal wat om tijdens een performance in te breken, dat ben ik niet gewend”, legde de presentatrice uit.

Al met al is Jinek ’niet blij’ met de opvoering die Koning gaf. „Dit heeft veel schade voor het programma en voor wat wij maken. Daar baal ik onwijs van.”

Roast

Koning grapte in zijn roast onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ’homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. De cabaretier stelde onder meer dat antisemieten en racisten teleurgesteld moesten zijn in Baudet omdat hij een Joodse vriendin en Indisch bloed heeft. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.

RTL en Jinek stelden vrijdagochtend dat Koning met zijn grappen een grens had overschreden en distantieerden zich daarom volledig van de inhoud van de bijdrage van de cabaretier. Koning zelf snapt dat RTL boos is, maar stelt dat zowel de redactie als de zender weten wat voor grappen hij maakt: „Ik ben vaker in het programma geweest om commentaar op politici te geven. Ik kan daar met gestrekt been ingaan, dat weten ze.”