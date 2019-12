’De KLEINKINDEREN houden mij JONG’

Zijn Blanche is alles voor George Baker. ,,De vrouw van mijn dromen.’’ Ⓒ Ferry de Kok

Dit was nog eens een wereldweekend voor GEORGE BAKER! Door zijn vrouw BLANCHE werd hij ruimschoots in het zonnetje gezet... de hitzanger had dan ook wat te vieren. Niet alleen werd hij 75, ook zit hij al een halve eeuw ’in het vak’. ,,Hier ben ik beduusd van...’’