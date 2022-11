Tom Dumoulin gaat scheiden: ’Vijf maanden geleden had ik het niet geloofd’

Zelf had hij dat niet zien aankomen, zegt hij in het interview. De twee waren dertien jaar samen en stapten in 2018 in het huwelijksbootje. „Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd. Ik hoopte altijd dat ik niet een van die wielrenners zou worden die na het beëindigen van zijn carrière zou gaan scheiden. Maar dat is helaas toch wel het geval.”

Toch is hij niet verdrietig en laat hij weten dat het ’eigenlijk heel goed’ met hem gaat. „Misschien komt er nog wel een periode dat het verdrietig en pijnlijk wordt. En dat mag er dan ook zijn.”

Volgens NRC is de ex-profsporter juist gelukkiger dan ooit, nu hij zijn vrijheid door het stoppen met de veeleisende topsport heeft herwonnen. „Voor het eerst in mijn leven mag ik alles helemaal zelf invullen. Ik begin met een volledig blanco bladzijde en waar ik heen ga, ik heb geen idee. En dat wil ik graag nog even zo laten. Omdat het fijn voelt.” Hij vertelt ook dat hij voortaan anders in het leven wil staan. „Liever zijn voor mezelf. En voor de mensen om me heen. Meer verbinding maken.”