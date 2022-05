Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Van Kluun tot Clinton’: het hád zo gebeurd kunnen zijn

— Wat: gebundelde verhalen — Wie: Peter Mabelus — Uitgeverij: Ambilicious

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Wie is toch de schrijver Peter Mabelus? Als we zijn jongste bundel Van Kluun tot Clinton mogen geloven, is het een 56-jarige in Alkmaar woonachtige schrijver die al enige tijd aan de weg timmert. Hij zou eind vorige eeuw, na een carrière als profwielrenner, in Bulgarije een prestigieuze literaire prijs in de wacht hebben gesleept. Zijn Nederlandse debuut Kathmandu hipsters (2018) wordt, wanneer je deze titel bij Google invoert, omschreven als ’onvervalste page-turner die een beroep doet op de spitsvondigheid van de lezer’. Alleen: van wie is deze lovende review?