Show Kylie Minogue is best bekeken Glastonbury-optreden ooit

De zangeres beklom in juni voor de eerste keer de Pyramid Stage en bracht haar grootste hits ten gehore. Niet alleen festivalgangers genoten van haar show. In totaal kropen 3,9 miljoen mensen voor de buis voor de registratie van haar concert op BBC One. Nooit eerder wist een optreden op Glastonbury zoveel kijkers te trekken. Kylie verslaat Ed Sheeran die in 2017 3,1 miljoen kijkers trok.

Voor de zangeres was haar optreden erg bijzonder. Ze zou in 2005 al komen, maar moest toen afzeggen nadat bij haar borstkanker was geconstateerd.