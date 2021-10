Snoop Dogg aangeklaagd om delen video op Instagram

De rapper deelde in april beelden van een man die tijdens een protest de JPMorgan Chase Bank in New York probeerde te beklimmen. In de video is te zien hoe de man een stukje omhoog klimt, zich dan vastklampt aan de gevel maar op de stoep valt. Snoop noemde de man in het bijschrift de ’dummy van de week’.

Freedom News zegt de rechten op het filmpje te hebben, en stelt in de rechtbankpapieren die Billboard heeft ingezien dat Snoop Dogg de copyrightinformatie die op originele beelden stond expres heeft verwijderd. Het bedrijf eist 150.000 dollar (bijna 130.000 euro) voor het verspreiden van de video, die door 4,5 miljoen volgers van Snoop Dogg werd geliked.