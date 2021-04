Jay-Z blij met legalisering van wiet in New York

„Het nieuws over de legalisering van cannabis in New York is echt geweldig”, vindt de rapper. „Dit is een kans die er al heel lang lag voor New Yorkers, de cannabisindustrie en voor sociale gelijkheid en rechtvaardigheid.”

Daarmee doelt de rapper vooral op de criminaliteit rondom illegale wiethandel. „Ik heb met eigen ogen de schade gezien die zwarte mensen generaties lang is aangedaan in de drugsoorlog in New York.” De legalisering heeft ook zakelijk gezien positieve gevolgen voor Jay-Z: de rapper maakte eind vorig jaar bekend een eigen cannabismerk op te zetten.