Roxeanne Hazes deed als tiener aan ’hekserij’

„Ik was een loner en had weinig vrienden”, vertelde Roxeanne. „Tot ik bevriend raakte met een Spaans meisje dat geloofde in hekserij. Ze kleedde zich heel gothic, droeg dikke eyeliner en legde tarotkaarten. Zij werd mijn grote inspiratiebron en ik deed met haar mee; we waren de twee grote ’creepers’ van de school, iedereen vond ons doodeng.”

Roxeanne luisterde in die periode bands als Evanescence en Within Temptation; haar favoriete film was The Craft. „Daarna overleed mijn vader en had ik een boze fase. Ik schopte tegen de wereld en vond iedereen stom en alles oneerlijk. Ik zat elke dag op het kantoor van mijn vader heel hard Lost van Anouk te zingen.”

Verder vertelde Roxeanne dat ze erg oppast dat haar zoon haar niet ziet drinken. „Ik heb mij thuis vaak onveilig gevoeld als kind, omdat mijn vader dronken was. Ik ging altijd laat slapen, lag altijd met één oog open. Dat gun ik mijn zoontje niet. Ik gun hem een warme omgeving waarin dat soort dingen niet voorkomen.” De spanningen thuis zorgden er wel voor dat zij snel haar „eigen shit op orde had.”