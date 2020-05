Simon Keizer staat stil bij de liefde

Hij deelt dan ook een foto van die dag, met de oproep: „Vier de liefde...!”. De twee trouwden die dag op een landgoed in Velsen-Zuid. Daar mocht echter niet officieel getrouwd worden, dus voor de wet waren ze al getrouwd op 13 april dat jaar, in kleine kring met enkel wat familie. Het is goede vriend Kees Tol die hen in de echt verbond.

Dat het stel nog steeds dolverliefd is, blijkt niet alleen uit de veelzeggende post van Simon Keizer, maar ook uit de omschrijving die zijn vrouw Annemarie bij haar account heeft: „Heb nog steeds een crush op mijn echtgenoot.”