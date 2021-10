Zoon Bob Marley in opstand tegen cannabisbeleid Singapore

„Dus de regering van Singapore vermoordt iemand voor het bij zich hebben van een kilo cannabis. Is dat rechtvaardig of moreel?”, schrijft de 53-jarige artiest op Instagram.

De 41-jarige man die de cannabis het land in zou hebben gesmokkeld, ging in hoger beroep tegen het oordeel, maar dat werd afgewezen. Marley roept zijn volgers daarom op om zich uit te spreken over het onderwerp. „Spreek je uit en benoem hoe belachelijk het is dat Singapore mensenlevens neemt, alleen omdat ze een plantje in hun bezit hebben”, schrijft hij.