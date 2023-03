Premium Het beste van De Telegraaf

Jurre Geluk ontmaskerd als meesterverrader De Mol over zijn geheime wapen: ’Ik zat 's nachts op de wc met hem te appen’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Jurre Geluk werd zaterdagavond ontmaskerd als de Mol in het 23e seizoen van Wie is de Mol?. Die rol zorgde voor drieënhalve week van amper slaap. Hij had tijdens het avontuur een grote steun en toeverlaat. „’s Nachts zat ik op de wc met hem te appen: doe ik hier wel goed aan?”