Zangeres Christina Perri en man verliezen baby

„Afgelopen nacht zijn wij ons kleine meisje verloren”, schrijft Perri onder een foto waarop te zien hoe ze de hand van het kindje vasthoudt. „Ze is stil geboren nadat ze zo hard heeft gevochten om deze wereld te bereiken. Ze is nu in vrede en zal altijd in ons hart blijven.”

Twee weken geleden werd Perri opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties bij haar zwangerschap. De baby heeft een probleem dus ik blijf hier tot het tijd is voor de baby om te komen. Dat is misschien wel heel snel en dat is heel erg vroeg”, schreef ze toen bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed.

De zangeres maakte in juli bekend dat zij en haar man Paul Costabile weer een kindje zouden krijgen, een paar maanden nadat Christina een miskraam had gehad. Het koppel heeft ook een 2-jarige dochter.