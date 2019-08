Vakantieman Humberto Tan zakt door stoel

Daarin is te zien dat Humberto door een strandstoel is gezakt. „Oeps...”, staat bij de beelden van de lachende presentator. Niet veel later legt Humberto uit hoe het komt dat hij door een stoel zakte. „Die dikke buik komt toch ergens vandaan”, schrijft hij bij een kiekje van zijn dessert.

Humberto, naast presentator fervent fotograaf, deelt geregeld foto’s van zijn maaltijden. Hij is momenteel met zijn gezin op vakantie in Lecce, in de hak van de Italiaanse laars.