Diepbedroefde reacties op dood muzikale ’grootheid’ Henny Vrienten

„Behalve bij tv shows terloops wat oppervlakkige ontmoetingen kende ik je niet echt.. maar zoals heel muzikaal Nederland bewonderde ik jou, enorm”, schrijft Ilse DeLange op Instagram.

(Tekst gaat verder door onder Instagrambericht.)

Wolter Kroes is het met haar eens. „Doe Maar was voor mij de allerbeste Nederlandstalige groep. En wat was ik onwijs fan van @hennyvrienten Maar ook in zijn latere jaren vond ik Henny een fantastische muzikant en componist. Ik wil al zijn dierbaren heel veel sterkte toewensen met dit vreselijke verlies.”

(Tekst gaat verder door onder Instagrambericht.)

Michiel Veenstra, programmadirecteur en dj van radiozender KINK, laat op Twitter weten „stuk” te zijn van het nieuws. „Doe Maar was m’n eerste liefde, van ongekend groot belang voor zoveel generaties artiesten daarna. Bedankt voor alles Meneer Vrienten. U was een grote.”

„Voor mij en velen anderen onsterfelijk”, schrijft acteur Victor Reinier.

Fotograaf William Rutten is sprakeloos. Hij wenst de familie en vrienden van Vrienten veel sterkte met dit grote verlies.

(Tekst gaat verder door onder Instagrambericht.)

Groots

Cornald Maas noemt Vrienten op Twitter een „groots” zanger. „Maar bovenal groots musicus en componist, met grote passie voor de kunsten, en nooit happig op niet ter zake doende (media-)aandacht. ’Old soldiers never die, they just fade away’, liet ie me tijdje terug weten.”

Mediadeskundige Ron Vergouwen spreekt in een tweet over een muzikale grootheid. „Dé zangstem van de jaren ’80.” Ook Kasper van Kooten staat stil bij het verdrietige nieuws. „Hij is niet meer, maar zijn hart slaapt nooit”, citeert hij uit een songtekst van Vrienten.

„Een échte poplegende en een grote inspiratiebron voor mij. Rust zacht Henny…”, schrijft zanger Nielson.